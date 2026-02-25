Lowe's Companies Aktie
WKN: 859545 / ISIN: US5486611073
|
25.02.2026 12:06:41
Lowe's Companies, Inc. Reports Decline In Q4 Profit
(RTTNews) - Lowe's Companies, Inc. (LOW) reported earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $999 million, or $1.78 per share. This compares with $1.125 billion, or $1.99 per share, last year.
Excluding items, Lowe's Companies, Inc. reported adjusted earnings of $1.98 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.9% to $20.584 billion from $18.553 billion last year.
Lowe's Companies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $999 Mln. vs. $1.125 Bln. last year. -EPS: $1.78 vs. $1.99 last year. -Revenue: $20.584 Bln vs. $18.553 Bln last year.
Nachrichten zu Lowe's Companies Inc.
Analysen zu Lowe's Companies Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Lowe's Companies Inc.
|224,45
|-4,95%
