27.02.2026 06:31:29
Lowes Companies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Lowes Companies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 20,58 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lowes Companies 18,55 Milliarden USD umgesetzt.
In Sachen EPS wurden 11,85 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lowes Companies 12,23 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 86,29 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Lowes Companies einen Umsatz von 83,67 Milliarden USD eingefahren.
