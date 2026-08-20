Lowes Companies verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lowes Companies präsentierte am 19.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Mit einem EPS von 4,27 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Lowes Companies mit 4,27 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Lowes Companies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,96 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at