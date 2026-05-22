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22.05.2026 06:31:29
Lowes Companies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Lowes Companies ließ sich am 20.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Lowes Companies die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,90 USD, nach 2,92 USD im Vorjahresvergleich.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,26 Prozent auf 23,08 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20,93 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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