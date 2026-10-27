Home Depot Aktie

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WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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27.10.2026 03:15:00

Lowe's Is Down 30%, and Home Depot Is Down 18%. Here's the Housing Stock I'd Buy Even With 30-Year Mortgage Rates at 7.3%.

Home prices have reached a point where many people simply can't afford to move from renting (or living with others, such as their parents) to buying. With the housing market already facing this headwind, the problem only worsened when the Federal Reserve began raising interest rates to fight high inflation. Now, not only are homes prohibitively expensive, but taking out a mortgage costs more than it used to, too.

This dynamic is terrible for housing-related stocks like Home Depot (NYSE: HD) and Lowe's (NYSE: LOW). In fact, Home Depot is now 18% below its 52-week high. Lowe's story is even worse, with its shares down 30%. Both of these retailers are highly likely to survive the current headwinds, but Lowe's looks like the bigger bargain. Here's why.

Image source: Getty Images.

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