Lowe's Just Hit a 52-Week Low. Is It an Obvious Buy or Should Investors Pause?

Lowe's Companies (NYSE: LOW) hit a fresh 52-week low at $199 last week. This has been a rough stretch for the stock, which is down roughly 25% over the past year and is well off its 52-week high of $293. The sell-off raises the question: Is this a stock worth buying at a discount, or should investors heed the warning?

Lowe's reported its second-quarter earnings in August, and all seemed fine. The company's sales grew more than 8% year over year to $26 billion, and adjusted diluted earnings per share (EPS) exceeded estimates at $4.40.

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