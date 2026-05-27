Home Depot Aktie

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WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

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28.05.2026 00:00:18

Lowe's vs. The Home Depot: Which Retail Stock Is the Better Buy in 2026?

As the housing market enters a new phase in 2026, many investors are choosing between Lowe's Companies (NYSE:LOW) and The Home Depot (NYSE:HD) to capture a recovery in the home improvement space.Both retailers dominate the home improvement market, but they cater to slightly different needs. While one leans heavily into professional contractors, the other has historically focused on do-it-yourself homeowners. Comparing these giants involves looking how they match up on scale, profitability, and valuations to see which offers a more compelling opportunity for investors.Lowe's operates 1,748 stores across the United States. It sells maintenance, repair, and remodeling products to both do-it-yourself shoppers and professional contractors. The company has focused on improving its digital offerings and expanding its "Pro" customer base to boost sales stability.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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18.11.25 Home Depot Verkaufen DZ BANK
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Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs 14 780,00 2,78% Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
Home Depot 271,15 -0,99% Home Depot
The Home Depot Inc Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S 19,75 -0,35% The Home Depot Inc Canadian Depositary Receipt Repr Shs Reg S

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