Loyal Equipments veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Loyal Equipments hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,75 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Loyal Equipments 1,16 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,36 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 119,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 136,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at