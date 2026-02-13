Loyal Textile Mills: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Loyal Textile Mills lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -25,35 INR. Ein Jahr zuvor waren -54,390 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 32,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,05 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,55 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at