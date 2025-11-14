|
14.11.2025 06:31:28
Loyal Textile Mills gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Loyal Textile Mills hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 23,55 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -105,320 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Loyal Textile Mills in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 42,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,07 Milliarden INR im Vergleich zu 1,85 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
