Loyal Textile Mills stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Loyal Textile Mills gab am 27.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Loyal Textile Mills vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 50,08 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 81,69 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 43,84 Prozent zurück. Hier wurden 818,4 Millionen INR gegenüber 1,46 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 134,280 INR gegenüber -106,390 INR im Vorjahr verkündet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Loyal Textile Mills mit einem Umsatz von insgesamt 4,22 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,56 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -35,63 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at