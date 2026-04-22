LPKF Laser & Electronics Aktie

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Spekulationen 22.04.2026 17:53:38

LPKF-Aktie klettert zweistellig: Neue Technik beflügelt - Experten skeptisch

LPKF-Aktie klettert zweistellig: Neue Technik beflügelt - Experten skeptisch

Fortgesetzte Spekulationen über eine neue Technik zur Bearbeitung von dünnem Glas für den Einsatz in der Halbleiterindustrie haben den Kurs von LPKF auch zur Wochenmitte weiter in die Höhe getrieben.

Mit einem Plus via XETRA von zeitweise 14,48 Prozent auf 16,60 Euro hat sich der Kurs in nur acht Handelstagen deutlich mehr als verdoppelt. Zum Handelsschluss ging es noch 6,55 Prozent auf 15,45 Euro nach oben.

Analyst Malte Schaumann von Warburg Research führte die Rally auf zunehmende Aktivitäten in sozialen Medien rund um die sogenannte Lide-Technologie von LPKF zurück. Dabei handelt es sich um eine Laser-induzierte Tiefenätzung von Glas. Am Einführungsstatus für das technische Verfahren habe sich allerdings zuletzt nichts geändert, sodass das Überraschungspotenzial begrenzt sei. "Das Glas-Narrativ läuft dem Auftragsbuch vorweg", betitelte der Experte einen Kommentar zur jüngsten Entwicklung. Er hatte die Aktien am Montag von "Buy" auf "Hold" abgestuft.

Ähnlich skeptisch zeigte sich Bastian Brach vom Analysehaus Montega: "Der jüngste Kursanstieg ist aus unserer Sicht primär stimmungsgetrieben und nicht fundamental unterlegt". Auslöser des Hypes um die LPKF-Aktie sei ein Blogbeitrag gewesen, der sich mit der Wertschöpfungskette in der Chip-Industrie auseinandersetze. Der Fokus des Beitrags liege auf einer auf Glas basierenden Technologie, dem sogenannten TGV-Verfahren (Through Glass Vias) für Mikrochips, Mikrosystemtechnik und Elektronikverpackung. Der Blog hebe die Stellung von LPKF in diesem Segment hervor und nenne mögliche Kunden. Inhaltlich biete er jedoch keine neuen Erkenntnisse.

/bek/ajx/jha

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com

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