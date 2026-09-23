LPKF Laser & Electronics Aktie
WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000
|Halbleiterindustrie
|
23.09.2026 15:01:39
LPKF-Aktie mit Kurssprung – Absichtserklärung für Millionenauftrag
Für LPKF ist die LIDE-Technologie (Laser Induced Deep Etching) der große Hoffnungsträger. Anleger warten seit längerem auf größere Serienaufträge aus der Halbleiterindustrie.
"Wir gehen davon aus, dass diesem Projekt weitere Aufträge folgen werden und LPKF sich damit fest in der globalen Lieferkette für glasbasiertes Advanced Packaging etablieren wird", sagte Unternehmenschef Klaus
Fiedler laut Mitteilung.
Aktie schnellt hochEin anstehender Großauftrag hat die Aktien des Laserspezialisten LPKF am Dienstag mit 17,20 Euro auf ein Hoch seit gut einem Jahr getrieben. Zuletzt notierten die Papiere via XETRA mit 16,95 Euro noch 18,5 Prozent im Plus. Ein führender asiatischer Hersteller für Advanced Semiconductor Packaging habe eine Absichtserklärung zum Kauf der Nexar Lide-Glasbearbeitungssysteme abgegeben, teilte das im Nebenwerteindex SDax notierte Unternehmen mit. Es gehe um Anlagen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich, wobei die Bestellung in Kürze erwartet werde. Mit dem Kurssprung forcieren die LPKF-Aktien zur Wochenmitte ihre Mitte September bei 11,50 Euro gestartete Erholung.
Mit dem Auftrag profitiert LPKF auch vom KI-Boom. So stoßen herkömmliche Substrate für Mikrochips aufgrund wachsender Anforderungen immer mehr an ihre Grenzen. Zudem ist Kupfer zur Übertragung riesiger Datenmengen in KI-Rechenzentren bereits teils zu langsam, weshalb immer stärker auf optische Datenübertragung gesetzt wird. Daher ist Glas mit seinen guten Lichtleiteigenschaften ein zunehmend wichtiger Baustein für das sogenannte Advanced Packaging, bei dem verschiedene Mikrochip miteinander verbunden werden.
dpa-AFX
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