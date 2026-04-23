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Gewinnmitnahmen 23.04.2026 15:53:53

LPKF-Aktie sackt deutlich ab: Gewinnmitnahmen stoppen die jüngste Rally

LPKF-Aktie sackt deutlich ab: Gewinnmitnahmen stoppen die jüngste Rally

Nach einer starken Rally gerät die LPKF-Aktie unter Druck. Anleger nehmen Gewinne mit, während der Markt die hohen Erwartungen neu bewertet.

• Kursrückgang nach deutlicher Rally
• Spekulationen trieben zuvor die Nachfrage
• Bewertung rückt stärker in den Fokus

Nach einer Phase euphorischer Kurszuwächse sieht sich der Laserspezialist LPKF am Donnerstag mit einer deutlichen Korrekturbewegung konfrontiert. Während die Papiere am Mittwoch noch von einem zweistelligen Kursplus beflügelt wurden, kehrte zuletzt Ernüchterung auf dem Parkett ein: Am Handelsplatz XETRA verbuchen die Anteilsscheine am Donnerstag zeitweise ein Minus von 7,44 Prozent und fallen auf einen Wert von 14,30 Euro zurück.

Dieser Rücksetzer verdeutlicht, dass die Anleger nach der jüngsten Rally vorsichtiger agieren und erste Gewinne realisieren, während der Markt die fundamentalen Bewertungen gegen die spekulativen Erwartungen abwägt.

Spekulationen um bahnbrechende Technologien

Der massive Kursanstieg der vorangegangenen Wochen - immerhin hat die LPKF-Aktie auf Monatssicht mehr als 135 Prozent zulegen können - gründete primär auf Spekulationen über eine technologische Neuerung im Bereich der Glasbearbeitung. Im Zentrum des Interesses steht die LIDE-Technologie (Laser Induced Deep Etching), die das Potenzial hat, die Fertigung in der Halbleiterindustrie maßgeblich zu verändern. Insbesondere Gerüchte über mögliche Großaufträge oder eine tiefere Integration dieser Technik in die Massenproduktion führender Tech-Giganten trieben die Nachfrage nach der LPKF-Aktie in die Höhe.

Experten mahnen zur Besonnenheit

Die jüngste Kursrally wird von Experten jedoch kritisch hinterfragt. Malte Schaumann vom Analysehaus Warburg Research sieht die Ursache für den rasanten Anstieg vor allem in einer verstärkten Präsenz des Unternehmens in den sozialen Medien. Im Fokus steht auch für ihn das LIDE-Verfahren. Schaumann gibt jedoch zu bedenken, dass der Status der Markteinführung dieser Technologie unverändert geblieben sei, was den Spielraum für echte Überraschungen einschränke. "Das Glas-Narrativ läuft dem Auftragsbuch vorweg", kommentierte der Analyst die aktuelle Situation. Bereits am Montag hatte er die Einstufung der LPKF-Papiere von "Buy" auf "Hold" gesenkt.

Zwischen Hype und Fundamentaldaten

Auch andere Marktbeobachter teilen diese vorsichtige Einschätzung. Bastian Brach vom Analysehaus Montega betonte: "Der jüngste Kursanstieg ist aus unserer Sicht primär stimmungsgetrieben und nicht fundamental unterlegt". Seiner Analyse nach wurde die Euphorie durch einen Blogartikel entfacht, der die Wertschöpfungskette innerhalb der Halbleiterbranche thematisiert. Dieser Beitrag konzentriere sich auf das TGV-Verfahren (Through Glass Vias), eine auf Glas basierende Lösung für Elektronikverpackungen und Mikrochips, und betone dabei die Marktposition von LPKF sowie potenzielle Abnehmer. Brach stellt jedoch klar, dass der Blogbeitrag zwar für Aufmerksamkeit gesorgt habe, inhaltlich jedoch keine neuen Fakten liefere.

Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.at

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