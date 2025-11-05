LPKF Laser Electronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LPKF Laser Electronics präsentierte in der am 03.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,09 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LPKF Laser Electronics ein EPS von -0,070 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 24,8 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 27,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at