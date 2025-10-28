LPKF Laser & Electronics Aktie

WKN: 645000 / ISIN: DE0006450000

28.10.2025 13:21:52

LPKF liefert strategische Technologie für die „Glass Panel Technology Group“ am Fraunhofer-Institut


EQS-Media / 28.10.2025 / 13:21 CET/CEST

 

LPKF liefert strategische Technologie für die  „Glass Panel Technology Group“ am Fraunhofer-Institut

Garbsen, 28. Oktober 2025 – Die LPKF Laser & Electronics SE ist einer der Initiatoren der Glass Panel Technology Group (GPTG), einem Konsortium, das die gesamte Prozesskette für moderne Halbleiterverpackungen mit Glassubstraten abdeckt. Unter der Leitung des renommierten Fraunhofer IZM wurde die Initiative am 1. Oktober 2025 im Rahmen des Kick-off-Meetings in Berlin offiziell ins Leben gerufen. Die Gruppe vereint 15 führende Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette, darunter Materialzulieferer, Hersteller und Systemintegratoren.

Zu den Zielen der Glass Panel Technology Group gehören der Aufbau von Partnerschaften für den Wissens- und Technologieaustausch im Zusammenhang mit der Massenfertigung von Glaspanel-Technologien wie Through Glass Vias (TGVs) und Redistribution Layers (RDL), die Entwicklung von Substraten auf Glasbasis in großen Formaten und die Durchführung von zuverlässigen Prüfungsverfahren zur Qualitätssicherung. Die Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, Technologien für das Advanced Packaging mit Glas als Schlüsselmaterial zu fördern, um so den technologischen Fortschritt voranzutreiben und die Wettbewerbsfähigkeit der beteiligten Unternehmen zu stärken.

LPKF steuert seine einzigartige und bewährte  LIDE-Technologie (Laser Induced Deep Etching) zur Herstellung von TGVs bei. Diese Technologie ist ein zentraler Bestandteil der Prozesskette und ermöglicht die präzise Bearbeitung großer Glaspanels. Bereits heute wird LIDE von führenden Halbleiterherstellern weltweit eingesetzt. Das Konsortium ergänzt dies durch umfassende Qualitätstests, wie thermische Zyklusanalyse, Feuchtigkeitsempfindlichkeit und Vibrationsprüfungen, um industrielle Optimierungen und die Einsatzfähigkeit für die Massenproduktion sicherzustellen.

„Die Glass Panel Technology Group vereint zentrale Akteure der Branche unter einer gemeinsamen Vision – die Etablierung und Standardisierung von Prozessabläufen. Sie wird eine wichtige Rolle beim Übergang zur Glass Core-Technologie spielen und den Hochlauf der Massenproduktion beschleunigen, indem sie ein konsistentes und zuverlässiges Endprodukt gewährleistet“, sagt Dr. Roman Ostholt, Managing Director Elektronics bei LPKF. „Durch die Gestaltung skalierbarer Prozessketten für Glassubstrate ermöglichen wir unseren Kunden, eine führende Rolle in der nächsten Generation der Halbleiterelektronik einzunehmen.“

Diese Zusammenarbeit positioniert LPKF an der Spitze einer Transformation im Bereich des Advanced Packaging, zusammen mit den großen Halbleiterherstellern. Glassubstrate entwickeln sich zu einem wichtigen Material für die nächste Generation von Computern und KI. Sie erfüllen die wachsenden Anforderungen an fortschrittliche Verpackungsarchitekturen, die eine Kommunikation mit hoher Bandbreite und hoher I/O-Leistung zwischen Chips und Chiplets unterstützen und gleichzeitig eine überlegene Leistung im Vergleich zu herkömmlichen organischen Substraten bieten.

Weitere Informationen: https://www.izm.fraunhofer.de/de/news_events/tech_news/fraunhofer-izm-initiiert-glass-panel-technology-group.html

 

Über LPKF

Als HighTech-Maschinenbauer entwickelt LPKF hochpräzise, skalierbare Fertigungsverfahren, die in Wachstumsmärkten wie Halbleiter & Elektronik, Life Science & Medizintechnik, Smart Mobility sowie Forschung & Entwicklung eingesetzt werden. Das 1976 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Garbsen bei Hannover und ist über Tochtergesellschaften und Vertretungen weltweit aktiv. LPKF beschäftigt ca. 700 Mitarbeiter und strebt unermüdlich danach, den technologischen Fortschritt mit innovativen Lösungen voranzutreiben und eine nachhaltige, positive Veränderung in der Welt zu bewirken. Die Aktien der LPKF Laser & Electronics SE werden im SDAX der Deutschen Börse gehandelt (ISIN 0006450000).

 

 


Kontakt:
Bettina Schäfer, Department Manager Group Communication & Investor Relations


Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: LPKF Laser & Electronics SE
Schlagwort(e): Forschung/Technologie

28.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: LPKF Laser & Electronics SE
Osteriede 7
30827 Garbsen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 5131 7095-0
Fax: +49 (0) 5131 7095-95
E-Mail: investorrelations@lpkf.com
Internet: www.lpkf.com
ISIN: DE0006450000
WKN: 645000
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2219830

 
Ende der Mitteilung EQS-Media

2219830  28.10.2025 CET/CEST

