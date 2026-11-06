LPL Financial Holdings Aktie
WKN DE: A1JZ6S / ISIN: US50212V1008
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06.11.2026 20:00:03
LPL Financial: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 27, 2026, LPL Financial (NASDAQ:LPLA) reported record adjusted earnings per share, or profit per share, of $5.97 alongside $29 billion in net new client assets. The wealth management platform continues to expand its reach while improving operational efficiency across its growing network of independent financial advisors.
Three key insights from management explain where the business is heading.
Management finalized preparations to onboard Commonwealth Financial Network advisors in mid-November, narrowing expected client asset retention to 83%. The deal maintains strong financial efficiency, delivering substantial run rate earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization, a key measure of core operating profit.
Organic expansion from large institutional partners takes several quarters to convert from initial contract signing to final asset transfer. Expanding partnerships with banks and credit unions creates a steady multiyear catalyst for long-term platform expansion.
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