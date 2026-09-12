LPL Financial Holdings Aktie

LPL Financial Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JZ6S / ISIN: US50212V1008

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13.09.2026 00:55:01

LPL Financial Group Managing Director Sells 308 Shares for $110,100

Aneri Jambusaria, Group Managing Director at LPL Financial Holdings (NASDAQ:LPLA), executed a sale of 308 shares of common stock on Aug. 27, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($357.36); post-transaction value based on Aug. 27, 2026, market close ($361.22).

LPL Financial Holdings is a leading independent brokerage and investment advisory platform serving the U.S. financial services market with approximately 10,081 employees and a market capitalization of $27.8 billion. The company has established a diversified revenue model through its comprehensive suite of brokerage and advisory services, generating $19.2 billion in TTM revenue with net income of $1 billion, demonstrating strong operational profitability and market positioning within the financial services sector.

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