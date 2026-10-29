LPL Financial hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

LPL Financial hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,52 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat LPL Financial im vergangenen Quartal 5,34 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LPL Financial 4,55 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at