LPL Financial Holdings Aktie
WKN DE: A1JZ6S / ISIN: US50212V1008
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30.07.2026 23:05:07
LPL Financial Holdings Inc. Q2 Profit Rises
(RTTNews) - LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) released earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $379.261 million, or $4.74 per share. This compares with $273.249 million, or $3.40 per share, last year.
Excluding items, LPL Financial Holdings Inc. reported adjusted earnings of $467.682 million or $5.84 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 35.2% to $5.186 billion from $3.835 billion last year.
LPL Financial Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $379.261 Mln. vs. $273.249 Mln. last year. -EPS: $4.74 vs. $3.40 last year. -Revenue: $5.186 Bln vs. $3.835 Bln last year.
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