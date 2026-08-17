LPN Development gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LPN Development hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 THB je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LPN Development ein EPS von 0,010 THB in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 2,02 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LPN Development 1,52 Milliarden THB umgesetzt.

Redaktion finanzen.at