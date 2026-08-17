Lpn Development: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Lpn Development hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 THB. Im Vorjahresquartal waren 0,010 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lpn Development in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,02 Milliarden THB im Vergleich zu 1,52 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at