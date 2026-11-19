LQR House hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,86 USD. Im Vorjahresquartal waren -150,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LQR House in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,94 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen USD im Vergleich zu 0,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at