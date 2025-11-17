LQR House präsentierte Quartalsergebnisse

LQR House hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,50 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -21,700 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 45,16 Prozent auf 0,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at