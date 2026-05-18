|
18.05.2026 06:31:29
LQR House: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
LQR House hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,850 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LQR House in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 48,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen USD im Vergleich zu 0,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!