LQR House: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LQR House hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,850 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LQR House in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 48,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,2 Millionen USD im Vergleich zu 0,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at