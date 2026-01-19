LQWD Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

LQWD Technologies hat am 16.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at