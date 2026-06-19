LQWD Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LQWD Technologies hat am 17.06.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,17 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,060 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,400 CAD. Im Vorjahr waren -0,160 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat LQWD Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 0,03 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0,01 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 200 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at