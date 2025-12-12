LRAD präsentierte Quartalsergebnisse

LRAD veröffentlichte am 09.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LRAD -0,260 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 17,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LRAD 6,7 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,400 USD. Im Vorjahr waren -0,720 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 69,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 40,76 Millionen USD, während im Vorjahr 24,01 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

