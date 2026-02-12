LRAD stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

LRAD hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 USD gegenüber -0,090 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 17,1 Millionen USD gegenüber 6,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at