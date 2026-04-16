LS CABLE SYSTEM ASIA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

LS CABLE SYSTEM ASIA stellte am 14.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 419,35 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 371,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 29,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 228,34 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 296,44 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at