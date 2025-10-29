LS CABLE SYSTEM ASIA verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

LS CABLE SYSTEM ASIA hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 324,56 KRW, nach 244,00 KRW im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 232,78 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte LS CABLE SYSTEM ASIA einen Umsatz von 223,39 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at