LS CABLE SYSTEM ASIA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

LS CABLE SYSTEM ASIA gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 403,33 KRW. Im letzten Jahr hatte LS CABLE SYSTEM ASIA einen Gewinn von 325,00 KRW je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 51,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 351,52 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 232,78 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at