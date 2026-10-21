|
21.10.2026 06:31:29
LS CABLE SYSTEM ASIA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
LS CABLE SYSTEM ASIA gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 403,33 KRW. Im letzten Jahr hatte LS CABLE SYSTEM ASIA einen Gewinn von 325,00 KRW je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 51,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 351,52 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 232,78 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!