LS CABLE SYSTEM ASIA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LS CABLE SYSTEM ASIA gab am 05.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 372,95 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 158,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 248,70 Milliarden KRW gegenüber 233,11 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,58 KRW gegenüber 1030,00 KRW im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 868,97 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 960,06 Milliarden KRW ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 1416,00 KRW belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 953,44 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at