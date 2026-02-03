LS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LS lud am 02.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 7337,26 KRW. Im letzten Jahr hatte LS einen Gewinn von -1039,000 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8 984,23 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 7 099,87 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 15,31 KRW beziffert. Im Vorjahr hatten 8677,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 15,54 Prozent auf 31 825,00 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 27 544,66 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 10283,84 KRW je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 30 585,31 Milliarden KRW beziffert.

Redaktion finanzen.at