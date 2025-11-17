|
LS hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
LS präsentierte am 14.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2396,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1644,00 KRW je Aktie erzielt worden.
LS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8 072,77 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7 085,50 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
