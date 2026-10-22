LS INDUSTRIAL SYSTEMS gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LS INDUSTRIAL SYSTEMS äußerte sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 941,63 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 447,20 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 877,79 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 54,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 216,29 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at