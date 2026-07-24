LS INDUSTRIAL SYSTEMS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LS INDUSTRIAL SYSTEMS gab am 23.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 790,37 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 451,40 KRW je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LS INDUSTRIAL SYSTEMS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 577,00 Milliarden KRW im Vergleich zu 1 193,04 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at