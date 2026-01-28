LS INDUSTRIAL SYSTEMS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

LS INDUSTRIAL SYSTEMS hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 2556,64 KRW gegenüber 2110,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat LS INDUSTRIAL SYSTEMS 1 520,83 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1 359,55 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 2367,56 KRW hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1 405,21 Milliarden KRW erwartet.

LS INDUSTRIAL SYSTEMS hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 9334,83 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 8078,00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4 962,25 Milliarden KRW, während im Vorjahr 4 551,84 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 9348,10 KRW und einen Umsatz von 4 864,25 Milliarden KRW in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at