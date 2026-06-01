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01.06.2026 06:31:29
LS Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
LS Industries hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Umsatz lag bei 19,2 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 579,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 INR. Im Vorjahr hatten -0,240 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat LS Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1354,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 42,32 Millionen INR. Im Vorjahr waren 2,91 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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