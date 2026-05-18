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18.05.2026 06:31:29
LS Networks: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
LS Networks hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 191,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte LS Networks -47,000 KRW je Aktie verdient.
LS Networks hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 704,85 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 283,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 444,19 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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