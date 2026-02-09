09.02.2026 06:31:29

LS Networks legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LS Networks veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 278,94 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -317,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat LS Networks 1 042,16 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 95,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 532,27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 242,370 KRW vermeldet. Im Vorjahr waren -562,000 KRW erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2 615,25 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte LS Networks einen Umsatz von 1 933,81 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at

