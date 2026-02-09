LS Networks präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

LS Networks präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 278,94 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -317,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1 042,16 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte LS Networks 532,27 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -242,370 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei LS Networks ein EPS von -562,000 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2 615,25 Milliarden KRW gegenüber 1 933,81 Milliarden KRW im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at