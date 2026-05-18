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18.05.2026 06:31:29
LS Networks präsentierte Quartalsergebnisse
LS Networks gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 191,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -47,000 KRW je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat LS Networks 1 704,85 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 283,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 444,19 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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