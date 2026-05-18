LS Networks präsentierte Quartalsergebnisse

LS Networks gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 191,00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren -47,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat LS Networks 1 704,85 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 283,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 444,19 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at