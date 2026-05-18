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18.05.2026 06:31:29
LS: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
LS hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 5700,00 KRW gegenüber 3180,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9 504,45 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 6 913,57 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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