LSB Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

LSB Industries hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte LSB Industries ein EPS von -0,350 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 155,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 109,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at