27.02.2026 06:31:29

LSB Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LSB Industries äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,22 USD. Im letzten Jahr hatte LSB Industries einen Gewinn von -0,130 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LSB Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 165,1 Millionen USD im Vergleich zu 134,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,340 USD, nach -0,270 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 615,21 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 522,40 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:16 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07:27 KW 9: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
06:17 Gold, Öl & Co. in KW 9: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
06:17 Februar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
27.02.26 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen