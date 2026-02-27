LSB Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

LSB Industries äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,22 USD. Im letzten Jahr hatte LSB Industries einen Gewinn von -0,130 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat LSB Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 165,1 Millionen USD im Vergleich zu 134,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,340 USD, nach -0,270 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 615,21 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 522,40 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at