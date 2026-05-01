LSB Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

LSB Industries hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat LSB Industries 169,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 143,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at