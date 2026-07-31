LSB Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

LSB Industries hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte LSB Industries 0,040 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 168,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 151,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at