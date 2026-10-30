LSB Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

LSB Industries hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 158,6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 155,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at