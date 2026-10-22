London Stock Exchange Aktie
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
|Zahlen präsentiert
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22.10.2026 09:33:00
LSE Aktie klettert: Milliardenübernahme in den USA geplant
Der Börsenbetreiber und Finanzdatenanbieter London Stock Exchange (LSE) hat dank guter Geschäfte die Prognosen für das laufende Jahr erneut erhöht. Bei den um Währungseffekte bereinigten Erlösen peilt der (Deutsche Börse-Konkurrent jetzt ein Plus von mindestens acht Prozent an. Dies teilte das im Stoxx 50 (Stoxx Europe 50) notierte Unternehmen am Donnerstag anlässlich der Zahlen zum dritten Quartal in London mit.
LSE wird auch bei der Profitabilität optimistischer
Auch beim Blick auf die Profitabilität ist der Deutsche-Börse-Konkurrent etwas optimistischer geworden. Die LSE hatte erst im Sommer ihre Ziele angehoben.
LSE übernimmt US-Datenanbieter Octus
Der Konzern kündigte zudem die Übernahme des auf Kreditmärkte spezialisierten US-Daten- und Informationsanbieters Octus für 3,5 Milliarden Dollar in bar an. Verkäufer ist die Beteiligungsgesellschaft Permira.
In London steigt die LSE-Aktie zeitweise 2,39 Prozent auf 90 Pfund.
LONDON (dpa-AFX)
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Bildquelle: Victor Moussa / Shutterstock.com
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|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
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|Deutsche Bank AG
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|UBS AG
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|London Stock Exchange Buy
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|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
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|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|09.10.26
|London Stock Exchange Buy
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|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
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